O despiste de um camião e consequente derrame de combustível obrigou esta segunda-feira ao corte da Via de Cintura Interna (VCI) no Porto junto ao Estádio do Dragão, disse à lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP. O despiste deu-se cerca das 17h15, momento desde o qual a VCI teve de ser cortada no sentido Arrábida-Freixo junto ao estádio do FC Porto.

De acordo com a PSP o trânsito no sentido descendente está a ser desviado pela rotunda de acesso ao estádio e ao Mercado Abastecedor do Porto. Já a circulação na via no sentido ascendente, ou seja no sentido oposto ao que ocorreu o acidente, está a realizar-se através da “única faixa” que não ficou obstruída.

“Por questões de segurança e manobras de viaturas tivemos de proceder a corte total num sentido e parcial em outro. Felizmente não se registaram feridos. Toda a situação está controlada e é calma”, disse à lusa fonte da PSP do Porto.

Cerca das 18h aguardava-se a chegada ao local de uma grua para remover o camião que chegou a galgar o separador central. Também os Bombeiros Sapadores do Porto estão no local.