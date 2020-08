“Os monstros são uma metáfora para o racismo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Para mim, o género funciona melhor quando é uma metáfora para a vida real, as suas emoções e problemas. Foi algo que gostei no livro de Matt Ruff e que queria honrar na minha adaptação,” avança Mischa Green. Os monstros são muito presentes em “Lovecraft Country”, mas quando eles realmente aparecem no final do primeiro episódio, revelam-se menos assustadores do que os polícias racistas que seguem o grupo de heróis da série. Uma das virtudes imediatas de Mischa Green é a forma como torna isso tão presente, tão imediato, tão assustador.

Jonathan Majors completa a ideia com “aquilo que é referenciado, o que nós experienciamos na história, são coisas que acontecem no dia-a-dia. Está no ADN da vivência afro-americana.” Por se saber que é tão real, por existir, por algumas das cenas que Mischa Green inclui em “Lovecraft Country” serem tão presentes no imaginário comum – até na cultura popular -, a série tem um poder incomum. Consegue uma elevação que tem estado ausente noutras realizações e produções de Jordan Peele e ganha uma existência única.

Talvez pelos negros terem as armas, a força, o saber e a coragem do seu lado. Essa é uma sensação imediata em “Lovecraft Country”, apesar do racismo, da Supremacia Branca estar bem presente, há uma sensação de viragem do poder, de contrariar a norma. O imediatismo e a relação que cria com o presente fazem o restante trabalho. “Lovecraft Country” torna-se imediatamente oportuno. E também o é porque reinventa o género de terror para televisão, mistura com uma mão firme pulp fiction e fantasia, horror e as histórias de aventuras. Por vezes, nunca se sabe bem o que é o quê, se é para ter medo ou para rir. Sabe-se apenas que se está em “Lovecraft Country”.