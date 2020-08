A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do destacamento Territorial de Loulé, interrompeu este domingo uma festa com mais de 200 pessoas que decorria em Almancil. Em comunicado, a GNR explica que os promotores tinham sido avisados que festa era ilegal e, mesmo assim, decidiram realizá-la.

Os organizadores prosseguiram com o evento, tendo os militares da GNR chegado ao local e terminado imediatamente com a festa, ordenando a todas as pessoas que abandonassem o local”, explica a GNR.

A festa tinha sido divulgada através das redes sociais e “a localização foi transmitida apenas 12 horas antes do seu início, contando com diversos artistas convidados”, explica esta autoridade. Além de ser uma festa não autorizada que “teve um parecer negativo da autoridade de saúde”, esta autoridade adianta que “o evento não dispunha de Licença Especial de Ruído emitida pela Câmara Municipal de Loulé”.

A GNR refere também que “no decorrer de diversas denúncias a informar a realização de uma festa privada, os militares da Guarda realizaram diversas diligências com vista a averiguar a localização do evento, tendo apurado o local exato, pelo que procedeu à fiscalização da festa”.

Os organizadores já foram identificados e os factos apurados foram remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.