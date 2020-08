Até por forma a esvaziar a pressão que se criou em torno da equipa depois do descalabro frente ao Bayern na Liga dos Campeões com uma goleada histórica, Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, decidiu logo no sábado marcar uma reunião de emergência com a Junta Diretiva para avaliar a situação do futebol dos catalães. Decisões mais óbvias? Por um lado, abdicar de Quique Setién; depois, ter um nome em mente para a sua sucessão; a seguir, fazer uma revolução no plantel; por fim, marcar a data das eleições em 2021. Decisões entretanto conhecidas? Por um lado, abdicar de Quique Setién; depois, ter um nome em mente para a sua sucessão; a seguir, fazer uma revolução no plantel; por fim, marcar a data das eleições em 2021. Houve fumo branco em relação às duas árvores mais à frente mas nem por isso o que se passa no resto da floresta acalmou. Sobre Messi, nem uma palavra.

“A Junta Diretiva acordou que Quique Setién vai deixar de ser o treinador da equipa principal. É a primeira decisão tendo em vista uma ampla reestruturação da primeira equipa, que será feita em consonância com a atual secretaria técnica e o novo treinador, que será anunciado nos próximos dias. Quique Setién chegou ao banco do Barça no passado dia 13 de janeiro. Durante sete meses, o técnico dirigiu a equipa em 25 jogos: 19 da Liga, três da Liga dos Campeões e três da Taça. O balanço de resultados foi de 16 vitórias, quatro empates e cinco derrotas”, informou o clube num lacónico comunicado, sem falar na opção Ronald Koeman para a sucessão.

“A Junta Diretiva, assumindo a sua responsabilidade pela situação desportiva que o clube está a viver, acordou em fechar a data para a celebração de novas eleições para a presidência do clube no primeiro dia de jogo a partir de 15 de março de 2021. A convocatória formal das eleições será feita no final do mês de janeiro. Analisadas todas as opções, a Junta Diretiva considera que se trata da data mais viável. Convocar já eleições não é viável tendo em conta que a Liga vai começar no fim de semana de 12 de setembro e a marca derivada pela crise da Covid-19, no âmbito económico e social. Em consequência, o clube vai continuar a implementar um plano de choque para reverter a situação desportiva e económica, baseado em mudanças profundas na primeira equipa e um redefinição de metas para fazer face à nova situação da Covid-19 antes de acabar o mandato”, anunciou noutro comunicado.

“A celebração de eleições a 15 de março do próximo ano implica que a Junta Diretiva assume com plena responsabilidade o fecho do exercício económico para a temporada 2020/21. Por outro lado, a celebração de eleições na primeira data disponível dentro do prazo estipulado para o final do mandato, de acordo com o que está estabelecido nos estatutos, permitirá uma troca ordenada para a candidatura vencedora, que terá uma margem temporal suficiente para que possa planificar a nova temporada 2021/22″, acrescentou.

