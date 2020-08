Um português de 20 anos morreu este domingo à tarde afogado num pequeno lago em Réchy, no cantão do Valais, na Suíça, anunciaram as autoridades locais.

O jovem teria ido tomar banho com um amigo para um pequeno lago situado em Réchy, numa aldeia pertencente ao município de Chalais, na Suíça francesa, quando desapareceu de forma súbita. Eram 15:30 quando o amigo que o acompanhava lançou alerta às autoridades.

Foram mobilizadas várias patrulhas da Polícia Cantonal do Valais e da Polícia Regional das Cidades do Centro, assim como dois helicópteros, dois mergulhadores profissionais, o Centro de Resgate de Sierre e uma equipa médica de reanimação para localizarem o jovem.

Pouco antes das 17h, após uma hora e meia de buscas, as autoridades acabaram por encontrar o corpo do jovem que, apesar de uma tentativa de reanimação, acabou por morrer, segundo um comunicado emitido pela Polícia Cantonal do Valais.

Segundo o comunicado, o português de 20 anos residia no Valais Central.

Os motivos que levaram ao afogamento do jovem são por agora desconhecidos. O Ministério Público abriu um inquérito para investigação.