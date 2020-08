Moçambique assume esta segunda-feira a presidência em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) na cimeira anual da organização, que este ano decorre em formato virtual por causa da pandemia da Covid-19.

Esta cimeira coincide com as comemorações do 40.º aniversário da fundação da nossa organização regional, e ocorre num contexto e circunstâncias em que os nossos países precisam de redobrar os esforços com vista à implementação da Estratégia e Roteiro de Industrialização, o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as metas definidas na Agenda 2063 da União Africana”, referiu o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, numa mensagem sobre a cimeira distribuída na última semana.

As reuniões técnicas arrancaram na última segunda-feira, com o encontro do Comité Permanente de Altos Funcionários da SADC e encerraram na sexta-feira, com a cimeira da troika que gere a organização.

A atua troika da SADC é constituída por John Magufuli, Presidente da Tanzânia, como atual presidente em exercício da SADC, pelo seu antecessor, Hage G. Geingob, chefe de Estado da Namíbia, e por Filipe Nyusi, na qualidade de novo presidente da comunidade regional.

Moçambique acolheu pela última vez uma cimeira da SADC em 2012, sob a presidência do antigo chefe de Estado Armando Guebuza.

As cerimónias de abertura e encerramento da cimeira serão transmitidas em direto pela Televisão de Moçambique (TVM).

A SADC é uma organização integrada por 16 Estados-membros e foi estabelecida em 1980, como Conferência de Coordenação do Desenvolvimento da África Austral (SADCC) e, mais tarde, em agosto de 1992, transformada em Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

A organização visa promover o crescimento e desenvolvimento socioeconómico da região com o objetivo de assumir “um papel mais competitivo e efetivo nas relações internacionais e na economia mundial”.

África do Sul, Angola, Botsuana, Comores, República Democrática do Congo, Essuatíni, Lesoto, Madagáscar, Maláui, Ilhas Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seicheles, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué são os Estados-membros da SADC.