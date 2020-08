O dia nem começou da melhor forma, voltou à normalidade com o passar das horas, teve duas boas notícias ao final da tarde e pode não terminar por aí. O Sporting voltou esta segunda-feira aos trabalhos ainda com um plantel em construção e apenas dois reforços mas ganhou um jackpot de quase dez milhões para as suas finanças. Objetivos? A curto prazo, entrar na fase de grupos da Liga Europa; para a temporada, regressar à Champions.

“Um objetivo que temos é entrar na fase de grupos da Liga Europa. Vamos preparar esses jogos. Vão ser difíceis mas temos um grupo bom, com muita qualidade e temos que o demonstrar nesses jogos. Desde que cheguei, o Sporting já demonstrou que é um grande clube e um grande clube tem que estar nas melhores competições. A Liga dos Campeões é um objetivo que todos temos. Aqui sempre me pediram para ganhar todos os jogos e vamos começar a trabalhar para que isso aconteça. Sabemos que é um ano em que temos muitos objetivos. O Campeonato é competitivo mas vamos entrar em todos os jogos para dar o melhor”, disse Coates ao canal do clube.

No final de um dia marcado pelos exames, que contou já com os reforços Pedro Porro e Antunes, o central e capitão dos leões deixou uma palavra de alento também aos adeptos. “Fizemos os testes médicos e estamos com o mesmo espírito de sempre. Vamos dar tudo por esta camisola, lutar e começar esta pré-época da melhor forma, conscientes dos objetivos que temos. Sabemos que a parte física é muito importante. A pré-temporada é mesmo assim mas sem esquecer a bola e a parte tática, que também são importantes. Vai ser importante termos os adeptos ao nosso lado. Estamos viver um momento difícil no mundo mas espero que possam voltar o mais rápido possível ao estádio e que possam apoiar-nos. A nossa parte é focarmo-nos nos jogos e dar alegrias aos adeptos”, completou.

Mas este dia 1 do Sporting em 2020/21 nem começou da melhor forma, com Battaglia e Vietto, argentinos que passaram férias juntos em Espanha, a testarem positivo para a Covid-19 nos testes efetuados antes do regresso aos trabalhos, estando por isso em isolamentos nas respetivas casas e assintomáticos. Estas foram as únicas ausências entre os jogadores que se deviam ter apresentado aos trabalhos esta segunda-feira, com muitos jovens à mistura entre os quais alguns que estiveram emprestados na última temporada. E foi de um desses casos que chegou uma das boas notícias a Alvalade, com um (esperado) encaixe financeiro confirmado: o WBA exerceu a cláusula de opção sobre Matheus Pereira e assegurou o esquerdino por um valor de quase dez milhões de euros.

Nos próximos dias já deverão também estar na Academia mais reforços para a nova época: Feddal, central de 31 anos do Betis, chegou a Lisboa, fez exames médicos, assinou contrato e deverá ser apresentado em breve tal como Pedro Gonçalves, que ficou fechado com o Famalicão na passada sexta-feira faltando apenas as garantias bancárias para selar o negócio e que já passou entretanto os exames médicos, ficando ligado ao clube até 2025. O próximo a aterrar deverá ser Adán, guarda-redes do Atl. Madrid que deverá ser anunciado em breve.