A Câmara de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, atribuiu 475 mil euros a 17 coletividades e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o município de Oleiros explica que celebrou um protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários para fazer face às adversidades surgidas com o surto pandémico da Covid-19, passando a verba disponibilizada de 114.500 euros para os 120 mil euros.

Já em relação às IPSS, os protocolos celebrados inserem-se no âmbito da prestação de serviços de fisioterapia.

“Extraordinariamente, o executivo desta autarquia, neste enquadramento pandémico devido à Covid-19, e considerando o interesse público, reforçou o apoio global às entidades sociais em mais 100 mil euros repartidos equitativamente em função do número de utentes e de funcionários, para fazer face às despesas extra com equipamento de proteção individual e produtos de desinfeção, mas acima de tudo para que mantenham na plenitude a sua capacidade de funcionamento”, lê-se na nota.

Neste sentido, foram contemplados o Centro Social Paroquial do Estreito, as Misericórdias de Álvaro e de Oleiros, e o Centro Social do Orvalho.

A Câmara de Oleiros assinou ainda protocolos com associações de caráter recreativo e cultural, tendo sido contempladas a Associação Pinhal Total Oleiros Aventura, Associação Recreativa e Cultural de Vale do Souto, Associação Trilhos do Estreito, Confraria Gastronómica do Cabrito Estonado, Grupo dos Amigos Incondicionais do Orvalho, Rancho Folclórico e Etnográfico de Oleiros, Sociedade Filarmónica Oleirense, Grupo Maltez, Desportivo do Mosteiro e o Agrupamento 1080 de Oleiros do Corpo Nacional de Escutas.

“Tendo em consideração a evolução e os efeitos do atual surto epidémico da pandemia da Covid-19, que poderá colocar em causa o cumprimento integral das atividades a realizar por cada coletividade, a última prestação trimestral a pagar do montante total somente será paga caso se prove que as atividades a que se propuseram levar a efeito durante o ano foram efetivamente realizadas”, explica a autarquia.

Foram ainda celebrados três contratos-programa com a Associação Recreativa e Cultural de Oleiros (68 mil euros), Casa do Benfica em Oleiros (30 mil euros) e Grupo Desportivo Águias do Muradal (43.600 euros).