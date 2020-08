Um termómetro localizado no Vale da Morte, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, registou uma temperatura de 130 graus Fahrenheit (54,4ºC). Se se confirmar, será a temperatura mais elevada registada desde julho de 1913 — ou até mesmo a mais alta de sempre, se apenas se tiverem em conta os registos considerados fiáveis.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, a temperatura foi registada às 15h41 de domingo, numa estação meteorológica situada em Furnace Creek, perto da fronteira com Nevada. Também no Vale da Morte foi registada uma leitura de 56,7ºC a 10 de julho de 1931 — a mais elevada de sempre, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, mas nessa altura os registos não eram considerados tão fiáveis.

????Yep it was HOT out there today…

So hot in fact, that the PRELIMINARY high temperature @DeathValleyNPS was 130°F. If verified, this will be the hottest temperature officially verified since July of 1913. For more info…https://t.co/qFXcIVoPig#DeathValley #Climate #CAwx pic.twitter.com/lAl8NQDCyp

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) August 17, 2020