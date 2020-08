O GR Yaris foi concebido como um pequeno carro de ralis, mais civilizado e barato, capaz de circular na via pública. Mas tudo isto sem lhe retirar uma pontinha de emoção ou prazer de conduzir, quando se adoptam ritmos acima do recomendável para os corações mais sensíveis.

Extraindo 261 cv no mercado japonês e 271 cv no resto do mundo, o motor com apenas três cilindros sobrealimentado do GR Yaris fornece potência em abundância, a que alia força em quantidade, anunciando 370 Nm de torque.

Mas nem só de potência vive um desportivo divertido de conduzir, pelo que o pequeno utilitário cheio de músculo está equipado com uma caixa manual de seis velocidades e um sofisticado sistema de tracção integral com dois diferenciais Torsen (ao centro e atrás) para garantir que há sempre potência nas quatro rodas e mais atrás do que à frente, pelo menos quando se pretende usar e abusar do acelerador.

A revelação em público das habilidades do GR Yaris vai ocorrer no festival de Goodwood, durante a Speed Week, com a Toyota a recorrer a Kris Meeke, o piloto do Campeonato do Mundo de Ralis, para defender os pergaminhos do pequeno desportivo, que facilmente bate todos os seus concorrentes. Veja acima o vídeo de Meeke a retirar tudo o que o GR Yaris tem para dar.