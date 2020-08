O Largo das “5 Bicas”, em Aveiro, foi esta segunda-feira reaberto à circulação automóvel, pouco mais de um ano depois de ter sido adjudicada a sua requalificação, anunciou a autarquia local. De acordo com uma nota da Câmara de Aveiro, os trabalhos de requalificação urbana do Largo Luís de Camões, popularmente conhecido por “5 Bicas”, estão na sua fase final e representaram um investimento de 434.600 euros.

A empreitada interveio naquele espaço que outrora serviu de adro à demolida Igreja do Espírito Santo e que dava acesso a uma das principais portas da muralha da cidade, desaparecida no século XIX. O chafariz, que somente tem quatro bicas e marca todo o Largo, foi fabricado com pedra de Ançã e de Outil, tendo sido inaugurado em 1880, com o objetivo de resolver a falta de água potável naquela zona da cidade.

Na obra que está a ser finalizada é a fonte que serve como ponto de referência da intervenção, tendo sido envolvida por uma plataforma em pedra e inspirado os desenhos da calçada.

A requalificação compreendeu parte das ruas de São Martinho e de São Sebastião, estendendo-se para todo o “Largo das 5 Bicas” até ao entroncamento com a Avenida de Santa Joana. No âmbito da empreitada foi feita a substituição integral do pavimento, o reperfilamento das ruas, a redução do estacionamento automóvel e o reforço das áreas pedonais.

A empreitada incluiu ainda a renovação das redes públicas de eletricidade, telecomunicações e de águas pluviais, sendo que a zona era habitualmente inundada em dias de chuva forte, o que a intervenção também pretendeu corrigir.