Os jogadores do Sporting Luciano Vietto e Rodrigo Battaglia estão infetados com a Covid-19, segundo informação avançada pelo jornal Record. O avançado e o médio-ofensivo da equipa leonina terão sido infetados em Espanha, onde passaram parte das suas férias.

Os jogadores argentinos encontram-se assintomáticos e estão em isolamento nas suas casas, em Lisboa. Só voltarão a ter contacto com os restantes elementos da equipa quando o resultado dos testes der negativo. Já este domingo não tinham estado presentes na Academia de Alcochete para realizarem os testes à Covid-19, que a equipa realiza frequentemente. Enquanto estiverem em casa vão continuar a cumprir um plano de trabalho para assim se prepararem para a nova época, adianta o Record.

No final de abril, o Sporting anunciou que realizou testes serológicos a todos os jogadores e elementos do staff da equipa principal do futebol e constatou que um dos atletas indicava provável imunidade à Covid-19, apesar de ter estado sempre assintomático. À data, o clube não revelou no entanto a identidade do jogador.