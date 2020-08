Moçambique registou 77 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de casos para 2.991, mantendo-se com 19 óbitos, anunciou hoje o Governo.

Dos 77 novos infetados, 69 são moçambicanos e oito são estrangeiros, segundo um comunicado do Ministério da Saúde divulgado à comunicação social.

A maioria dos casos anunciados hoje foram registados na cidade de Maputo (49), seguida da província de Maputo (22), Niassa (03), Sofala (02) e Cabo Delgado (01).

“Os casos reportados hoje encontram-se em isolamento domiciliar e neste momento decorre a identificação dos seus contactos”, refere o documento.

Dos casos já registados em Moçambique, 2.762 são de transmissão local e 229 são importados, enquanto 1.247 pessoas (41%) foram dadas como recuperadas e foram registados 19 óbitos.

As autoridades de saúde indicam ainda que há 13 pessoas internadas e que “padecem de patologias crónicas diversas associadas à covid-19”.

Dos casos ativos em Moçambique, a cidade de Maputo, capital do país, regista o maior número, com 702 infeções, seguida da província de Maputo, com 332 casos, ambas no sul do país.

Desde o anúncio do primeiro caso de covid-19 em Moçambique, em 22 de março, o país realizou 79.504 testes de casos suspeitos, tendo rastreado mais de 1,8 milhões de pessoas.

Foram colocadas em quarentena domiciliária 28.308 casos suspeitos de covid-19 e 4.388 continuam a ser acompanhados pelas autoridades de saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 774.832 mortos e infetou mais de 21,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.