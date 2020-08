A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O contexto ainda pode ser estival, mas na mais importante cidade da região da Galiza a antecedência parece ser a palavra-chave para garantir que os festejos do Natal, mesmo com uma inesperada pandemia em fundo, não serão comprometidos. Pelo menos a avaliar pelo investimento nos preparativos nas ruas de Vigo. É já a partir desta quarta-feira, ainda em pleno de agosto, e cerca de um mês antes do habitual, que os tradicionais enfeites luminosos começarão a ser montados.

O jornal La Voz de Galicia confirma o início dos trabalhos, que arrancam pelo meio dia, estando a operação a cargo da empresa Ximénez, que zelará assim pela correta instalação de um dos maiores postais turísticos da cidade nos últimos anos, quatro meses antes da aguardada quadra festiva.

Entretanto, o alcaide Abel Caballero não adiantou grandes detalhes sobre esta decisão, revelando apenas ao mesmo jornal que não só serão iluminadas as mesas ruas do ano passado como haverá “mais algumas” no plano. De resto, esta mesma quarta-feira será feita a apresentação forma do projeto das “melhores luzes de Natal do mundo”, como assim se anunciam, prevendo-se que aborde ainda eventuais medidas para que os locais possam viver o Natal em segurança nos espaços públicos, sendo que os números que chegam do país vizinho não têm sido os mais animadores.

Sobre a antecedência, o responsável esclarece apenas que começam mais cedo este ano “porque as regras estabelecem que os trabalhos devem ser mais lentos, há mais protocolos de segurança, e vamos precisar de mais 20 dias do que em 2019”.