A Fundação Eugénio de Almeida concluiu o processo de atribuição de cerca de 47 mil euros em apoios a 10 projetos artísticos, para mitigar os impactos negativos da covid-19, anunciou hoje a instituição com sede em Évora.

Os projetos, nas áreas da “música, teatro, performance, instalação, vídeo e natureza multidisciplinar”, envolvem 28 artistas cujos trabalhos foram submetidos a título individual e coletivo, de acordo com um comunicado.

Os apoios serão financiados por um Fundo Financeiro Extraordinário, composto por capitais próprios da Fundação Eugénio de Almeida, e os projetos artísticos contemplados serão apresentados ao público nos espaços da fundação ao longo do próximo ano.

Humor Vítreo, Retroanimapro_codex_atlanticu, Contar do azeite, do vinho e do pão, Viola Campaniça: modas tradicionais, loops e pedais de distorção, Vem devagarinho para a minha beira, Xinês, Poesia de bolso, Da rua para o palco, O vendedor de cacetadas e Trilogia da casa são os projetos contemplados pelo Fundo Financeiro Extraordinário da fundação alentejana.

Os cerca de 47 mil euros destinados ao apoio à comunidade artística fazem parte de um fundo de 600 mil euros anunciado em 18 de junho pela Fundação Eugénio Almeida para “apoiar a comunidade a enfrentar e superar impactos socioeconómicos da pandemia [de covid-19] na região de Évora”.

Segundo a fundação, a medida tem como objetivo “minimizar os impactos negativos sentidos pelas pessoas, famílias e organizações sociais da região de Évora”, assim como “promover o combate à pobreza e a inclusão social”.

Os 600 mil euros afetos a esta iniciativa são capitais próprios da Fundação Eugénio de Almeida, para aplicar “ao longo do próximo ano”, tendo “uma componente assistencial de ajudas diretas e uma componente operacional, através de vários projetos em complementaridade com outras entidades públicas e privadas”.