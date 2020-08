A Madeira registou uma redução de 22,1% no consumo de gasóleo e gasolina no primeiro semestre deste ano, face ao mesmo período do ano anterior, totalizando 56,7 milhões de litros, informou esta terça-feira o governo Regional.

De acordo com a informação disponibilizada pela Direção Regional de Estatística da Madeira, tendo por base os dados facultados pela Alfândega do Funchal, nos primeiros seis meses de 2020 “foram introduzidos 41,5 milhões de litros de gasóleo” na região, o que representa um decréscimo de 20,5% em comparação com o período homólogo”.

No que diz respeito às gasolinas, também a de 95 octanas evidencia “uma diminuição homóloga de 29,2%, enquanto a de 98 octanas registou uma descida de 15,8%”.

Na mesma informação, a DREM aponta que, nos primeiros seis meses deste ano, foram introduzidos 11,2 milhões de litros da gasolina de 95 octanas e 3,9 milhões de litros da de 98 octanas” no arquipélago.

Quanto à situação do gás propano e butano, a introdução no consumo no período em análise “rondou as 5,1 e 3,4 mil toneladas, respetivamente, enquanto no gás natural, a quantidade foi de 11,6 mil toneladas, mais 0,4% que no período homólogo”, pode ler-se no documento.

A DREM ainda salienta que, numa avaliação apenas à situação relativa ao segundo trimestre de 2020, “a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) na Madeira rondou os 23,4 milhões de litros – o volume mais baixo na série disponível que tem início no 1.º trimestre de 2008 – valor inferior ao do período homólogo em 37,7%”.

Entre abril e junho, o gasóleo rodoviário teve uma procura que se situou nos 17,5 milhões de litros, “menos 35,3% face ao mesmo trimestre de 2019”.

Neste período, também se registou uma redução nas gasolinas, apresentando a de 95 octanas uma introdução de 4,2 milhões de litros (menos de 48,5%) e a de 98 octanas 1,7 milhões de litros (inferior em 27,7%), comparando com o mesmo período do ano anterior.

“A quantidade introduzida de gás propano e butano rondou, pela mesma ordem, as 1,2 e 1,6 mil toneladas enquanto no gás natural, foi de 5,0 mil toneladas, refere ainda a informação estatística.

A DREM também salienta que a média dos preços dos combustíveis no segundo trimestre de 2020 apresenta uma “queda”, enunciando que o preço médio do gasóleo rodoviário fixou-se em 1,106 euros – inferior ao registado no período homólogo (1,292 euros) e no trimestre anterior (1,265 euros).

Quanto à gasolina de 95 octanas, “o preço médio foi de 1,301 euros, abaixo do verificado no período correspondente do ano precedente (1,516Euro)” e inferior ao do primeiro trimestre de 2020 (1,472 euros ).