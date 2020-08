A Câmara Municipal de Oeiras, no distrito de Lisboa, vai inaugurar na quinta-feira o novo parque de estacionamento do Parque do Poetas, uma obra com um investimento de cerca de quatro milhões de euros.

Em comunicado, o município adiantou que o “parque terá 321 novos lugares de estacionamento distribuídos em dois pisos subterrâneos”.

De acordo com a autarquia, o novo parque de estacionamento vai ter lugares para veículos ligeiros, veículos elétricos, pessoas com mobilidade condicionadas e lugares para motas.

“Com um investimento de cerca de quatro milhões de euros, a nova obra era há muito desejada pelos moradores daquela zona — Jardim dos Arcos, Figueirinha e outras áreas urbanas adjacentes – e pelos visitantes do Parque dos Poetas”, referiu a autarquia.

O município lembrou ainda que a inauguração da infraestrutura, às 11h00 de quinta-feira, ficará cargo do presidente da Câmara Municipal, o independente Isaltino Morais.

Antes da cerimónia, às 10h30, vai ser inaugurado o conjunto escultórico “Oeiras Desporto 2020”, da autoria de João Duarte, junto ao Estádio Municipal Mário Wilson, segundo a autarquia.