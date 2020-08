O candidato presidencial André Ventura duplicou no mês de agosto as intenções de voto com vista às próximas eleições, aumentando para 10,1% segundo uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã e Jornal de Negócios. A mesma sondagem tinha apontado em julho para intenções de voto de 5%, embora já em junho o candidato tinha tido 9,8%.

Segundo a sondagem, o eventual candidato Marcelo Rebelo de Sousa perdeu em agosto três pontos percentuais nas intenções de voto, para 67,7%. Como nota o Jornal de Negócios, essa descida de Marcelo indica que o atual Presidente da República poderá não conseguir bater a marca histórica de Mário Soares, em 1991 (70,35%).

Subindo para mais de 10%, André Ventura supera outra eventual candidata, Ana Gomes, que desceu de 9,7% para 8,7% no espaço de um mês. Outros nomes mais à esquerda como Marisa Matias e Jerónimo de Sousa teriam 4,2% e 2,5%, respetivamente, segundo a mesma sondagem.