Primeiro Pedro Porro e Antunes, depois Pedro Gonçalves e Feddal. O Sporting volta a ter um dia com apresentação de dois jogadores, que já ontem tinham passados nos exames médicos e assinado contrato, e confirmam a chegada de nomes que há muito se sabia estarem em via de chegar aos leões. Adán, guarda-redes do Atl. Madrid, e Nuno Santos, extremo do Rio Ave, serão os próximos e tudo poderá ficar anunciado até ao final da semana. No entanto, e apesar de a partir desse momento a prioridade passar por resolver vendas e cedências pendentes, os responsáveis leoninos não perderam a esperança de chegar a um reforço “de peso” para nova temporada, que chegará para o setor ofensivo e que poderá até ser a última cara nova pelo menos até ao arranque oficial da época.

De acordo com informações recolhidas pelo Observador, a prioridade agora passa por fechar os detalhes ainda em falta para oficializar a contratação de Adán, que ficará a lutar pela vaga na baliza dos leões com Luís Maximiano (Renan Ribeiro está na porta de saída, de preferência numa cedência a título definitivo), e fechar a compra de Nuno Santos, num acordo com o Rio Ave que já alcançou uma plataforma segura para ser completado em breve. Depois, e mediante também aquilo que o mercado ditar em termos de saídas (seja a nível de encaixe financeiro, seja no alívio da folha salarial), as atenções passam para o reforço da parte ofensiva que até pode fechar o plantel. E é aí que os leões vão apostar tudo, sendo que já houve pelo menos dois nomes sem contrato em vias de terminar contrato sondados sobre a possibilidade de se mudarem para Alvalade (sem que houvesse mais avanços).

Em relação aos reforços apresentados esta terça-feira, e apesar de não ter havido qualquer comunicação oficial à CMVM nesse sentido, Pedro Gonçalves assinou por cinco temporadas pelo Sporting com um valor superior a seis milhões pago por 50% do passe ao Famalicão (os outros 50% pertencerão aos ingleses do Wolverhampton).

“É um grande orgulho poder vestir esta camisola. O Sporting é um dos grandes de Portugal. De certeza que vou dar tudo por este símbolo e pela família sportinguista. O projeto é aliciante. O objetivo é ganhar todos os jogos para que possamos dar as maiores alegrias aos adeptos. Precisamos do apoio deles. Espero que isto passe o mais rapidamente possível e que em breve consigamos estar juntos em Alvalade”, comentou aos órgãos do clube, antes de explicar também o sucesso alcançado na última temporada em Famalicão: “Encaixei nas ideias do treinador e dei sempre o máximo de mim. Espero repetir o ano, ou, claro, fazer até melhor”. “O meu forte não é falar, gosto mais de jogar futebol. Sou um jogador que gosta de ter bola, reagir à perda e que acelera bem. Depende dos treinadores, eu adapto-me a qualquer estilo de jogo”, concluiu o médio ofensivo.

