O Presidente dos EUA, Donald Trump, começou esta manhã de terça-feira no Twitter a agradecer as “palavras bondosas” de Michelle Obama acerca da sua presidência, no discurso online que fez no congresso nacional do partido democrata dos EUA. Mas, deixando de lado o sarcasmo, Trump argumentou que a única razão pela qual está “nesta linda Casa Branca” é por causa do “trabalho feito pelo seu marido, Barack Obama” durante o seu mandato.

Na apreciação de Trump, candidato republicano que procura em novembro a reeleição, foi “muito tardia” e “pouco entusiástica” a forma como Michelle Obama veio oferecer publicamente o seu apoio à campanha eleitoral de Joe Biden, antigo vice-presidente ao serviço da administração liderada por Barack Obama.

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020

“A administração Obama-Biden foi a mais corrupta da História”, asseverou Trump, acusando Obama de ter “sido apanhado a espiar” a sua campanha presidencial – o que também foi, na opinião de Trump, “o maior escândalo político da História” dos EUA. E mais: “olhando para trás, a resposta que Obama-Biden deram ao surto de H1N1 foi considerada fraca e patética” – isso só não foi mais falado, diz o Presidente dos EUA, porque Obama foi ajudado pelos “jornais corruptos das notícias falsas”.

A “gripe dos porcos” (H1N1) causou cerca de 12 mil mortes nos EUA. A Covid-19 já terá matado mais de 170 mil pessoas, cerca de 22% das que terão morrido em todo o mundo.

Looking back into history, the response by the ObamaBiden team to the H1N1 Swine Flu was considered a weak and pathetic one. Check out the polling, it’s really bad. The big difference is that they got a free pass from the Corrupt Fake News Media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020

Já Trump, defende, “construiu a economia mais forte da História, de qualquer país”, além de ter “salvo milhões de vidas” – e, agora, “estamos a construir uma economia ainda mais forte do que era antes”. “Os novos empregos estão a ser criados, o [índice bolsista] Nasdaq está em recordes, o resto virá a seguir”, diz Trump, rematando: “Recostem-se nas vossas cadeiras e vejam”.

….My Administration and I built the greatest economy in history, of any country, turned it off, saved millions of lives, and now am building an even greater economy than it was before. Jobs are flowing, NASDAQ is already at a record high, the rest to follow. Sit back & watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020

No discurso de Michelle Obama, na noite de segunda-feira, a ex-primeira-dama foi dura: “Deixem-me ser o mais honesta e clara possível: Donald Trump é o Presidente errado para o nosso país. Ele teve mais do que tempo suficiente para provar que consegue fazer o seu trabalho, mas claramente está de cabeça perdida. Ele não está à altura. Ele simplesmente não é capaz de ser a pessoa que nós precisamos que ele seja”, disse. “É o que é.”