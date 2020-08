Imagina conhecer a vida e obra de dois artistas graças a uma experiência completamente debaixo da terra? No edifício da Alfândega do Porto, este cenário será possível a partir desta sexta-feira. Ao todo são 2000 metros quadrados de área de projeção em 360º, onde todo o espaço subterrâneo do Centro de Congressos será preenchido de cores e animações, num casamento harmonioso entre a tecnologia e a arte.

De um lado, uma reinterpretação das obras de arte de um dos impulsionadores do impressionismo, o parisiense Monet, através de uma viagem pelo mundo do artista e da sua busca interminável pela captura da luz; do outro, um espaço dedicado ao pintor austríaco Gustav Klimt. Usando o seu percurso biográfico como fio condutor do seu trajeto artístico, será possível conhecer as influências do autor da famosa obra O Beijo, bem como o seu caráter dinâmico, divertido e contemporâneo.

Da autoria do ateliê OCUBO — conhecido pela criação de projetos de vídeo mapping de grande escala — a Immersivus Gallery será o primeiro espaço de experiências artísticas imersivas em Portugal, resultando numa parceria entre o Centro de Congressos da Alfândega do Porto e a marca Fujifilm. A exposição inaugural arranca esta sexta-feira e é um convite à descoberta do universo de dois génios da pintura: Claude Monet e Gustav Klimt.

A decorrer simultaneamente, mas com alternância horária, está também a exposição “Porto Legendes – The Underground Experience”, o espetáculo que conta com a colaboração do historiador Joel Cleto, do autor e compositor Pedro Abrunhosa e do premiado ator britânico Jeremy Irons.

“Impressive Monet & Brilliant Klimt” permanecerá na Alfândega do Porto até 15 de novembro, com cinco sessões diárias, de quarta a domingo. Os bilhetes variam entre os 5 e os 9 euros.