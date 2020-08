O Banco Mundial vai disponibilizar 117 milhões de dólares (98 milhões de euros) para apoiar projetos de desenvolvimento urbano em 22 municípios de quatro províncias moçambicanas.

“O projeto vai apoiar os municípios na área de melhoramento das infraestruturas e também na provisão de serviços básicos”, disse Mário Omia, diretor nacional de Desenvolvimento Autárquico, citado hoje pela Televisão de Moçambique.

Numa primeira fase, o apoio do Banco Mundial vai ser destinado a autarquias das províncias de Gaza, no sul do país, Sofala e Zambézia, no centro e Niassa, no norte de Moçambique.

“Os recursos serão alocados aos municípios beneficiários para poderem implementar as atividades que forem aprovadas no âmbito do projeto”, acrescentou Mário Omia.

Ainda no âmbito do projeto, o governo moçambicano está a capacitar os presidentes dos conselhos e assembleias municipais para uma melhor gestão dos fundos, numa iniciativa que já está a decorrer em Xai-Xai, província de Gaza, e que vai ter a duração de três dias.