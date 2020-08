Casa Fernando Pessoa volta a abrir portas a 29 de agosto

A Casa Fernando Pessoa vai voltar a abrir portas a 29 de agosto, retomando as visitas do público nesse dia. O espaço museológico em Lisboa foi encerrado temporariamente em março do ano passado para uma intervenção, feita com o objetivo de dar resposta ao crescente número de pessoas que procuram o museu dedicado a Pessoa. Terminadas as obras, a casa onde o poeta morou nos seus últimos 15 anos de vida tem agora uma melhor acessibilidade e uma maior área expositiva.

Entre as novidades conta-se uma nova exposição de longa duração, que a Casa Fernando Pessoa tem vindo a preparar nos últimos anos, que inclui vários documentos e objetos que pertenceram ao escritor. Estas peças permitem contar a vida de Pessoa, na África do Sul, onde passou a juventude, e em Lisboa, onde viveu durante grande parte da sua vida. “São também testemunhos da vida da cidade no tempo em que o escritor viveu, e do meio literário em que se movia”, referiu o organismo em comunicado.

O museu tem vindo a pouco e pouco a revelar, nas redes sociais, o resultado da remodelação, nomeadamente os novos espaços que vão albergar e a dar um novo destaque à biblioteca particular do poeta e ao seu retrato pintado por Almada Negreiros em 1954. A pintura, que já esteve em diferentes lugares na Casa Fernando Pessoa, vai estar agora sobre uma parede escura na nova exposição de longa duração, que mostrará parte dos livros que foram do poeta e que estão agora à guarda do museu.