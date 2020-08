A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O Presidente da Câmara de Mora, Luís Simão de Matos, afirmou à Rádio Observador esta quarta-feira que a implementação de uma cerca sanitária tanto no concelho como só à vila dessa localidade alentejana “não faria sentido”.

Simão de Matos alega que neste momento o rastreamento está a ajudar a circunscrever os infetados, que os novos casos “dos últimos três dias” são de pessoas que já viviam com familiares Covid-19 positivos e isso leva-os a “crer que as coisas começam a ficar um pouco mais controladas.” Contudo, o autarca ressalva que “daqui a dois ou três dias, se a situação se agravar”, o caso pode mudar de rumo. “Hoje digo que o cerco sanitário não faria sentido mas daqui a dois ou três dias, se a situação se agravar, posso vir dizer o contrário. Contudo, à data de hoje, com as informações que temos, parece-me que não será a melhor medida”, explicou.

Questionado sobre a situação dos lares neste surto Luís Simão de Matos esclareceu que os cinco estabelecimentos que existem no concelho de Mora “retomaram medidas muito apertadas para fazer com que o vírus não lhes chegasse” e que até agora já foram feitos testes a três desses cinco lares. Desses, um não acusou qualquer caso positivo, enquanto “os outros ainda estão em processo de testagem”.

A origem do surto em Mora, diz o Presidente da Câmara, não só está a ser investigada pelas autoridades de saúde como também “pelas autoridades policiais”. Não podendo revelar muitos pormenores que justifiquem esta decisão, Simão de Matos disse apenas que há suspeitas de incúria ou dolo por parte do primeiro infetado.

Até à noite da passada terça-feira, a vila de Mora tinha 46 pessoas infetadas, cinco doentes internados e três deles em Unidades de Cuidados Intensivos. O autarca desta região alentejana explica que os primeiros casos positivos que apareceram foram logo três, no dia 9 de agosto, e que no dia seguinte “começou-se a fazer uma enorme bateria de testes à população do conselho”. Mais de 200 pessoas estão neste momento em confinamento e os 46 casos” envolvem cerca de 20 famílias.”