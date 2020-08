Começou com uma saída relativamente tranquila dos primeiros jogadores, que iam ouvindo as dezenas de adeptos que se concentraram na zona do Myriad By Sana Hotels, onde a equipa tem ficado hospedada em Lisboa durante a Final Eight da Champions, e acenavam em sinal de agradecimento. Depois, apareceu Neymar. Tudo mudou: com uma coluna de som nas mãos, o brasileiro deu o mote para uma dança coletiva entre todos os elementos do PSG antes de cânticos que diziam “Estamos na final, estamos na final”. A primeira qualificação do conjunto francês para a final da Liga milionária foi motivo de festa e quase parecia a certa altura que estava a ser celebrado um título que será discutido ainda no domingo com Bayern e Lyon. Foi assim em Lisboa, foi assim em Paris.

???? Tem caixa de som e muita alegria no retorno ao hotel! ???? pic.twitter.com/TOJ85igPlu — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) August 18, 2020

Já depois de muitos adeptos terem assistido ao encontro em restaurantes e bares da capital, centenas de adeptos foram para as ruas comemorar o feito, sendo que a própria polícia teve de ser chamada e lançou gás lacrimogéneo para dispersar os adeptos (muitos deles sem máscaras) na zona dos Campos Elísios, num final de festa marcado por episódios de maior tensão e violência, com algumas viaturas a levarem com os excessos da festa. De recordar que, fruto do aumento aumento exponencial de casos de Covid-19 no país, as concentrações com mais de dez pessoas sem os comportamentos devidos está agora proibida, sendo que a obrigatoriedade de uso de máscara foi também alargada no final da última semana à zona dos Campos Elísios, entre outros bairros.

PARIS – Gaz lacrymogène utilisé contre les supporters qui envahissent les Champs-Elysées. Mouvement de foule mais pas de tensions. pic.twitter.com/ziGUFvjYav — Clément Lanot (@ClementLanot) August 18, 2020

PARIS – Le PSG s’impose 3-0 contre le RB Leipzig et se qualifie en finale de la ligue des champions. Scène de fête sur les Champs-Elysées pour les supporters. #RBLPSG pic.twitter.com/82At8yeBYp — Clément Lanot (@ClementLanot) August 18, 2020

PARIS – Les forces de l’ordre visées par des projectiles. Tensions en cours sur les Champs-Elysées. pic.twitter.com/AH6fGm5BQ3 — Clément Lanot (@ClementLanot) August 18, 2020

PARIS – Tensions en cours depuis + de 3H. Il est 2H30 du matin, incidents toujours en cours sur les Champs-Elysées entre supporters du #PSG et forces de l’ordre. #RBLPSG pic.twitter.com/Jv2EioElZS — Clément Lanot (@ClementLanot) August 19, 2020

Também na zona do Parque dos Príncipes houve uma concentração com milhares de adeptos do PSG, neste caso marcada apenas por uma enorme festa com tochas, cânticos e bandeiras à mistura. Essa aglomeração ocorreu ainda com o encontro a decorrer na segunda parte, tendo na altura mais pessoas do que nos Campos Elísios.

???? A la mi-temps, les supporters parisiens sont aussi là, aux abords du Parc des Princes????#lequipeFOOT#PSGRBL pic.twitter.com/gwVzlggcTp — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 18, 2020

“Foi um jogo perfeito contra uma equipa difícil. Estou orgulhoso dos nossos jogadores. Estamos lá, na final. Sinceramente é um sonho, espero que continue. É uma noite histórica. Nem consigo falar, é uma noite magnífica. Isto é para os adeptos, é uma alegria importante para mim e para eles. Mesmo que não estejam connosco, esta vitória é para eles. Estão à espera há muito tempo. Desde 2011, o nosso sonho tem sido a Champions, estamos perto do nosso sonho. Eu disse-lhes: Fizemos um jogo magnífico contra o RB Leipzig mas não podemos parar esta noite. Merecemos este troféu’”, comentou o presidente do PSG, Nasser Al Khelaïfi.

Em atualização