Um homem de 63 anos foi detido pela GNR no concelho de Pinhel, distrito da Guarda, por suspeita de um crime de violência doméstica, estando proibido de contactar com a mulher, informou esta quarta-feira o Comando Territorial da Guarda.

Em comunicado, o Comando Territorial da Guarda da GNR adiantou que o suspeito foi detido na segunda-feira, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE). Na terça-feira foi sujeito ao primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal Judicial da Guarda decretado a proibição de contactar com mulher e a obrigatoriedade de apresentações semanais no posto territorial da área de residência.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito agredia física e psicologicamente a mulher de 41 anos e os seus dois filhos menores, de 17 e 14 anos, chegando a ameaçá-los de morte”, sublinha a nota.

Durante uma busca domiciliária, os elementos da GNR apreenderam uma arma de ar comprimido, uma arma com características de um “taser” e 19 munições e cartuchos de diversos calibres.