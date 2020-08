O governo dos Açores disse esta quarta-feira que nos últimos dois meses um total de 520 trabalhadores ingressaram nos quadros de empresas da região, com o executivo a apoiar financeiramente estas contratações.

Em nota à imprensa, a vice-presidência do executivo, que tutela as áreas económicas e laborais, diz que a Medida Extraordinária de Estabilização de Trabalhadores (MEET), criada excecionalmente no contexto da pandemia de Covid-19, “já permitiu a integração no quadro das empresas de mais 520 açorianos só nos últimos dois meses”.

Destes 520 novos contratos de trabalho, “a maioria está ligada ao setor dos serviços, com destaque para o comércio por grosso e a retalho, a construção civil, bem como o alojamento e a restauração e similares”.

A Medida Extraordinária de Estabilização de Trabalhadores desenvolve-se em duas vertentes: neste caso, o mecanismo em vigor é a MEET – Converter, que visa apoiar e incentivar a alteração de contratos de trabalho a termo certo em contratos de trabalho sem termo, ou seja, a integração nos quadros das entidades empregadoras.

Esta medida contempla a atribuição de um apoio adicional no montante de seis mil euros por cada trabalhador que esteja contratado a termo certo e que seja integrado no quadro, sendo que o apoio total do governo dos Açores no caso dos 520 trabalhadores é superior a três milhões de euros.

“Temos conseguido nos Açores manter o nível do emprego. Mas, mais importante que isso, como demonstra esta medida, além de manter, permite também assegurar um emprego mais estável, dando maior segurança e estabilidade aos trabalhadores nas empresas”, diz o vice-presidente do executivo regional, Sérgio Ávila, citado na nota enviada às redações.

De acordo com dados recentes do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA), a taxa de desemprego na região no 2.º trimestre de 2020 foi de 4,9%, inferior em 2,3 pontos percentuais relativamente ao trimestre anterior e de 3,3 pontos em relação ao trimestre homólogo, mesmo com o atual contexto de pandemia.