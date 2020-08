Um homem de nacionalidade espanhola, com cerca de 50 anos, morreu esta quarta-feira vítima de mutilação em Gondufe, em Ponte de Lima, estando a investigação do caso entregue à Polícia Judiciária, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o homem foi encontrado numa casa alugada naquela freguesia de Ponte de Lima, onde estava também uma mulher espanhola, com cerca de 40 anos, ferida.

O homem foi mutilado nos genitais. É a vítima mortal. A mulher foi encontrada amarrada, com cabos elétricos, com as mãos atrás das costas. Vai ser conduzida ao hospital para receber assistência médica. À chegada dos meios de socorro, a mulher indicou como suspeito o ex-marido, também de nacionalidade espanhola, residente em Vigo. O caso está a ser investigado pela PJ”, referiu.

A fonte da GNR disse “serem ainda desconhecidas as causas que estarão na origem deste caso, quanto tempo teriam estado as vítimas nas condições em que foram encontradas e quem terá dado o alerta às autoridades”. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado cerca das 8h42, tendo o caso ocorrido na rua das Aluzelas.

Ao local compareceram 10 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros de Ponte de Lima, INEM e GNR.