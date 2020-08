A plataforma Netflix está a testar um botão “shuffle play”, ou ver algo aleatoriamente (como no Spotify ou nos antigos iPods), para os utilizadores poderem começar a ver de forma aleatória o episódio de uma série ou um filme. A novidade é avançada pelo The Verge e pelo TechCrunch, que divulgam que, para já, esta funcionalidade está em testes mas já aparece para alguns utilizadores dos EUA.

A funcionalidade está a surgir a algumas pessoas no ecrã principal da app da Netflix, na qual o utilizador também pode escolher a conta que quer utilizar. De acordo com declarações da empresa ao mesmo jornal de tecnologia, os testes estão a ser feitos desde julho.

[No Twitter, uma utilizadora partilhou a imagem da funcionalidade “shuffle play”]

Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG

— Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020