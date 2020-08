A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

No dia em que se registou a mais nova vítima mortal infetada com Covid-19, uma bebé de quatro meses com patologias graves, Portugal somou um total de duas novas mortes e 253 novos casos positivos nas últimas 24 horas.

A bebé em questão, esclareceu Graça Freitas na habitual conferência de imprensa de ponto de situação, estava hospitalizada no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, e terá sido infetada através do contacto familiar e tinha de nascença “uma cardiopatia congénita grave” que, com o vírus, se viu agravada, dando origem a “uma consequência cardíaca que é muito descrita internacionalmente nos casos muito graves, uma miocardite.” A causa de morte final foi um choque séptico mas a “codificadora da DGS mais reputada (tem formação dada pela OMS)” classificou a morte da bebé como sendo “um óbito por Covid.”

Olhando para o contexto mais geral do boletim diário da Direção-Geral de Saúde, é de assinalar que nas últimas 24 horas registaram-se em Portugal menos sete internamentos motivados pela Covid-19 e menos três pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos — foi o segundo dia consecutivo com menos ou o mesmo número de pacientes em ambas as condições.

O número de recuperados também cresceu de terça para quarta-feira em cerca de 193 novos curados, valor que eleva para 40 129 o número o total de pacientes que ultrapassaram a infeção. Estes novos dados colocam a taxa de letalidade do novo coronavírus em Portugal nos 3,27%, valor que mantém a sua tendência decrescente.

Lisboa e Vale do Tejo continua a liderar a lista das zonas com maior número de casos, registando um aumento de 159 (mais o,6%) em comparação com as 24 horas anteriores. Na região Norte houve mais 65 novos casos (aumento de 0,3%) enquanto na zona Centro, a terceira mais afetada do país, houve um aumento de 0,4% (17 novos casos). Na zona Sul o aumento foi de 0,4% (mais quatro novos casos) e no Alentejo houve mais sete doentes a acusar positivo, um aumento de 0,8%. A Região Autónoma dos Açores não registou qualquer caso novo enquanto a da Madeira assinalou apenas uma nova infeção.