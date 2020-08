A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Portugal vai receber 6,9 milhões de vacinas contra a Covid-19 da farmacêutica AstraZeneca, caso estas se provem eficazes, avançou a TSF e confirmou o Observador. A primeira remessa, de 690 mil vacinas, pode chegar já em dezembro, segundo a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed).

As 6,9 milhões de vacinas representam a quota a que Portugal tem direito no âmbito do lote de 300 milhões de vacinas que foi reservado pela União Europeia à farmacêutica AstraZeneca.

Segundo o Infarmed, “Portugal é um dos países europeus que irá beneficiar desta aquisição conjunta”. Mas acrescenta que estão em curso “outros processos de negociação para a aquisição de vacinas para a Covid-19”. “Com esta adesão, e uma vez que as vacinas serão distribuídas proporcionalmente, conforme o número de habitantes por país, Portugal receberá um total de 6,9 milhões de vacinas, distribuídas a partir de dezembro, com uma primeira aquisição de cerca de 690 mil vacinas”, adianta o Infarmed.

As vacinas serão adquiridas pelos países da União Europeia, “com parte do valor a ser financiado pelo Instrumento de Apoio de Emergência da Comissão Europeia”. Não foram revelados preços.

A Comissão Europeia já tinha anunciado a aquisição de 300 milhões de vacinas à AstraZeneca, caso as mesmas se revelem eficazes contra o novo coronavírus. Em comunicado, o executivo comunitário informou que continua a negociar com outros fabricantes de vacinas.

A candidata a vacina da AstraZeneca já se encontra na Fase II/III de ensaios clínicos em larga escala, depois de ter tido resultados promissores na Fase I/II no que toca à segurança e à imunogenicidade.