A PSP deteve quatro suspeitos de agressão e furto a três jovens em Mirandela, distrito de Bragança, na segunda-feira, tendo os detidos ficado em prisão preventiva, disse esta quarta-feira à Lua fonte daquela polícia. Segundo a mesma fonte, o Tribunal de Mirandela decretou prisão preventiva para os quatro suspeitos, com idades entre os 17 e os 27 anos, de agressão e furto a três jovens.

Os factos remontam à madrugada de segunda-feira, quando os quatro suspeitos abordaram as vítimas, cerca das 3h, junto ao Parque do Império, em Mirandela, no intuito de se apoderarem das guitarras que transportavam”, acrescentou.