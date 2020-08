Todos já presenciamos o esforço a que é submetido um pneu quando se faz um arranque a patinar ou uma travagem de emergência, em que uma considerável parte do piso se desfaz em fumo. Pois bem, agora com a ajuda do youtuber Warped Perception, é possível ver o que acontece ao pneu, por dentro, sendo possível visualizar a que tipo de torturas resiste. Até sucumbir ao esforço.

A pequena câmara instalada dentro do pneu regista tudo o que acontece quando o velho Mercedes Classe E força os pneus traseiros a patinar desesperadamente. Apesar de se estarem a desfazer em fumo, por fora, lá dentro reina a calma, exceptuando as vibrações provocadas na estrutura do pneu provocadas pelas perdas de tracção, mas sem que o fumo invada o interior.

Não contente com o patinar dos pneus posteriores, desfazendo-os em fumo, o teste vai mais longe e prossegue o esforço até o pneu rebentar. Com o contínuo incremento da temperatura, o piso do pneumático começa a separar-se da estrutura que o suporta, passam a ser evidentes algumas telas pelo ar e, por fim, a estrutura colapsa e o pneu rebenta. Tudo registado em vídeo, que pode ver aqui: