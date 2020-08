A SIC está a exigir cerca de 20 milhões de euros à apresentadora Cristina Ferreira devido ao incumprimento do contrato que estava em vigor até dezembro de 2022. Apresentadora já reagiu e alega que o valor em causa “não tem fundamento”.

O pedido de indemnização foi enviado na terça-feira à nova diretora de entretenimento da TVI que, segundo o Correio da Manhã, terá 15 dias para pagar, caso contrário a SIC deverá avançar para tribunal. A apresentadora confirmou esta quarta a receção do pedido de indemnização, avaliado em 20.202.501,21 euros, tendo em conta o incumprimento do contrato de forma “unilateral” e o prejuízo calculado por perda de receitas em IVR (concursos com chamadas de valor acrescentado), publicidade, patrocínios e ações comerciais, e diz que não vai pagar.

Em comunicado, Cristina Ferreira assegura que a SIC a “interpelou ao pagamento de uma indemnização por lucros cessantes no valor de cerca de 20 milhões de euros”. “Sobre esta matéria gostaria apenas de esclarecer que a referida quantia não tem qualquer fundamento ou base contratual, pelo que refuto em absoluto a pretensão daquela entidade, estando disposta a assegurar e defender os meus interesses até às últimas instâncias”, esclarece no mesmo comunicado.

Cristina Ferreira acrescenta ainda: “Não posso deixar de registar a minha surpresa pela posição agora assumida por uma estação que tem assente a sua comunicação numa estratégia de funcionamento em equipa e liderança de audiências, nunca assente numa só pessoa”.

De acordo com o Correio da Manhã, que fez manchete com a notícia da indemnização no arranque desta quarta-feira, a apresentadora poderá apresentar uma proposta de plano de pagamentos, ou seja, é dada a hipótese a Cristina Ferreira de pagar o montante por parcelas.

Ainda esta quarta-feira, e já depois da notícia avançada pelo CM, Cristina Ferreira publicou uma fotografia nas redes sociais, há cerca de cinco horas, com a legenda “A vida cor de rosa”.

A decisão de Cristina Ferreira regressar à TVI, para ser diretora de entretenimento e ficção da estação de Queluz de Baixo, foi conhecida a 17 de julho.