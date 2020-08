É o fim de uma parceria que durou quase 7 anos. A Sonaecom anunciou esta quarta-feira que vai dissolver a sociedade com Isabel dos Santos, a ZOPT, accionista maioritária da NOS.

“A Sonaecom, SGPS, detentora de 50% do capital social da ZOPT, SGPS, por sua vez titular de uma participação de 52,15% da NOS, SGPS, torna público que os accionistas da ZOPT (ou seja: a própria Sonaecom, a Unitel International Holdings, BV e a Kento Holding Limited) acordaram promover as diligências necessárias à dissolução da ZOPT, de modo a que os respectivos activos, incluindo a participação na NOS, sejam repartidos proporcionalmente pelos accionistas da dita ZOPT”.

Ou seja, mal esteja concretiza a dissolução da ZOPT, e a partilha que se segue, “a NOS deixará de estar sob o controlo conjunto da Sonaecom e de Isabel dos Santos (enquanto acionista de controlo da Unitel International Holdings, BV e da Kento Holding Limited)”.

E depois disso, quem manda na NOS? O comunicado é omisso quanto ao que se segue. No entanto, “a Sonaecom informa ainda ser sua intenção manter-se como acionista de referência da NOS, SGPS” e, mais importante, “continuar a assegurar um quadro de estabilidade acionista favorável ao desenvolvimento do seu importante projeto empresarial no sector das telecomunicações”. Resta saber se numa posição de controlo da NOS ou não.