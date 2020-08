Paris Hilton diz que nunca foi tão honesta sobre a vida que leva, mas que agora está finalmente preparada para partilhar aquilo que diz ser a sua verdade. A mensagem é a legenda que acompanha o trailer do documentário “This is Paris”, cuja estreia acontece a 14 de setembro no Youtube.

Aos 39 anos, a socialite — que a CNN escreve ter sido uma das primeiras celebridades a ficar famosa por ser famosa — assume no documentário que está “presa” a uma personagem que criou há vários anos. No trailer é possível ouvir a neta do empresário hoteleiro Barron Hilton, que morreu em setembro último, dizer: “Estou tão habituada a interpretar uma personagem que é difícil ser eu mesma”.

Mas a grande revelação passa por um trauma de infância. Paris levanta um pouco o véu para revelar que há algo que a acompanha há vários anos, algo que ainda hoje lhe provoca pesadelos. “Aconteceu uma coisa na minha infância sobre a qual nunca falei com ninguém”, revela. Uma informação que a irmã Nicky Hilton Rothschild parece confirmar: “Eu só ouvi gritar ‘assassino'”.

O que quer que tenha acontecido — e que será certamente relevado no documentário, não fosse este um dos grandes chamarizes do projeto —, Paris assegura que não contou à família porque de cada vez que tentava era castigada. “Ainda tenho pesadelos sobre isso. A única coisa que salvou a minha sanidade foi pensar em quem é que eu queria ser quando saísse dali”, diz. “Acabei por criar esta marca, esta persona e esta personagem, e estou presa a ela desde então.”