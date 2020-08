A BlackBerry é como a Nokia: há 10 anos, a marca era amplamente conhecida e tinha no mercado alguns dos produtos mais cobiçados. Contudo, agora, para ter smartphones ainda depende de outra marca, a TCL, e as novidades já não são tantas. Mesmo assim, mantém-se à tona e prova disso é o recém-anunciado BlackBerry com tecnologia 5G.

A notícia foi avançada por Peter Franklin, presidente executivo da OnwardMobility, a startup norte-americana que está por detrás do projeto, numa entrevista ao The Register. De acordo com Franklin, apesar de o smartphone ter novidades como 5G ou utilizar o sistema operativo Android, da Google, vai manter aquilo que os fãs da marca mais gostavam: o teclado físico completo, com teclas para cada letra. Sim, botões físicos e não um ecrã tátil, como antigamente.

O mais importante para nós não é apenas tornar o dispositivo mais seguro e produtivo, mas também ser um dispositivo de uso diário”, explica Franklin.

O executivo adianta que este novo equipamento vai ter “uma câmara topo de gama e as outras especificações que se espera de um telemóvel para uso diário”. “Ao mesmo tempo, sabemos que devemos ser competitivos, assim como nossos preços”, refere também.

Depois de, em 2016, a BlackBerry ter anunciado que não ia mais fabricar telemóveis, foi a TCL que manteve a marca no mercado. Desde aí, a empresa que dá o nome aos telemóveis ficou apenas a fazer software tendo, inclusivamente, processado o Facebook em 2018. Na altura, a notícia chegou aos jornais por esta empresa acusar o Facebook, que detém o Messenger, o WhatsApp e o Instagram Direct, de infringir patentes que a empresa tem ligados ao BBM (BlackBerry Messenger), outrora uma das plataformas de mensagens mais utilizadas em todo o mundo.

Agora, a empresa chinesa TCL vai perder os direitos da marca BlackBerry a 31 de agosto. Sob esta marca, o último dispositivo Blackberry lançado foi o KEY2 LE, em agosto de 2018. Este novo smartphone, como revela o The Verge, que ainda não tem nome, vai ser fabricado pela FIH Mobile, uma subsidiária da fabricante Foxconn, de Taiwan. Espera-se que esteja disponível na América do Norte e Europa “no primeiro semestre de 2021″.