A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Foi anunciado esta semana a criação de um novo consórcio, o maior da Europa, dedicado à descoberta e desenvolvimento de opções de tratamento para a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Reunindo 37 parceiros de vários países europeus e também da China e Estados Unidos da América, o CARE (acrónimo de Corona Accelerated R&D in Europe) foi financiado pela União Europeia, por 11 membros da Federação Europeia das Associações e de Indústrias Farmacêuticas (EFPIA) e por três da Innovative Medicines Iniciative (IMI), a maior parceria público-privada no campo das ciências da saúde.

De acordo com um comunicado emitido pela Johnson & Johnson, que entrega o consórcio, o CARE irá focar-se em três pilares estratégicos com o objetivo final de descobrir novos tratamentos terapêuticos contra a Covid-19: reposição e reaproveitamento de medicamentos, pesquisas ligadas ao uso de pequenas moléculas (usadas em muitos medicamentos) e descoberta de um neutralizador.

Além do desenvolvimento de novos tratamentos, o CARE está focado em perceber melhor o novo coronavírus para que o mundo esteja melhor preparado para lidar com novos surtos no futuro, refere também a Johnson & Johnson.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 781.194 mortos e infetou mais de 22,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o mais recente balanço feito pela agência de notícias France-Presse.