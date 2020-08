O mês de junho de 2018 foi talvez um dos mais atribulados, históricos (em todos os sentidos) e marcantes ao longo da história do Sporting. Esse mesmo mês de junho começou com a chegada de duas cartas de rescisão à SAD verde e branca, entre as quais a de Rui Patrício (a outro foi de Podence). Aquele que tinha assegurado a baliza dos leões ao longo de mais de uma década estava de saída e era necessário encontrar um sucessor para estabilizar a posição que foi sempre solução e que de repente se tornou problema. Antonio Adán, entre as várias opções em cima da mesa, foi o eleito. Depois, tudo mudou. Literalmente tudo. Mas, após dois anos, chegou a Alvalade.

Em atualização