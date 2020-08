A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Mais de 9.800 pessoas em sete concelhos da Área Metropolitana da Lisboa (AML) foram contactadas, entre 30 de junho e 18 de agosto, pelas equipas multidisciplinares que apoiam os casos ativos de Covid-19, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) refere que, no total, foram sinalizadas 9.801 pessoas nos concelhos de Lisboa, Loures, Odivelas, Amadora, Sintra, Almada e Seixal.

Os municípios de Almada e Seixal, já no distrito de Setúbal, são os que contam há menos tempo com o trabalho destas equipas, que integram profissionais de Saúde, Segurança Social, Proteção Civil e forças de segurança.

A ARSLVT explica que o objetivo destas equipas é “sensibilizar a população para as medidas de prevenção da Covid-19, bem como verificar e encontrar soluções para quem necessita de apoio alimentar e realojamento”.

Segundo a mesma fonte, desde o fim de junho foram contactadas 1.339 na Amadora, 2.605 em Lisboa, 1.506 em Loures, 1.384 em Odivelas, 2.863 em Sintra, 87 em Almada e 17 no Seixal. O trabalho das equipas multidisciplinares no concelho do Seixal só começou a ser desenvolvido na terça-feira.

“Além de contactar pessoas que possam necessitar de ajuda complementar para cumprir o confinamento/isolamento profilático — e assim ajudar a quebrar as cadeias de transmissão da covid-19 — estas equipas também têm visitado estabelecimentos comerciais e realizado ações de sensibilização à população”, pode ler-se no comunicado.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 787.918 mortos e infetou mais de 22,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.786 pessoas das 54.701 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.