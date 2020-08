O PAN Açores pediu esta quinta-feira a demissão do diretor regional da Saúde por a Autoridade de Saúde ter permitido a realização de touradas, depois de um desses espetáculos ter sido realizado sem cumprir as regras impostas pela pandemia.

“O PAN Açores considera que a Autoridade de Saúde [Regional] (ASR) perdeu toda a seriedade e confiança da população“, afirma o partido em comunicado, acusando a entidade de “falta de coerência” e de apresentar “dualidade de critérios” ao renegar “a proteção da população para segundo plano, restando apenas a demissão do diretor regional de Saúde”, Tiago Lopes, que lidera a ASR.

O pedido de demissão surge na sequência de uma reunião entre a Autoridade de Saúde Regional e agentes do setor tauromáquico da ilha Terceira, depois de ter sido denunciado que, uma tourada de praça, realizada no sábado passado, tinha reunido mais de 2.000 pessoas que não respeitaram os lugares marcados.

Tiago Lopes afirmou na altura à agência Lusa que não era “de todo compreensível que, depois de [os agentes do setor] terem participado na elaboração da circular, e depois de uma atualização”, não tivesse sido “cumprido o que está disposto nessa circular”.

“Ou quem de direito, responsável pela organização dos eventos, reconhece efetivamente que as coisas não correram bem e assume o compromisso de cumprir com as orientações e recomendações ou temos de fazer efetivamente aqui uma suspensão”, prosseguiu, na sequência das denúncias.

Da reunião que aconteceu esta quarta-feira, resultou um “reconhecimento e identificação de aspetos e situações que, até ao momento, correram menos bem relativamente à dinamização de espetáculos tauromáquicos” e foi “alcançado um compromisso por parte das organizações do cumprimento daquelas que forem as orientações e recomendações a serem emanadas para este tipo de espetáculo”.

Para o PAN Açores, após a dualidade de critérios, resta apenas exigir a demissão do diretor regional de Saúde pela sua falta de coerência ao preferir ser candidato às Regionais 2020 do que ser a Autoridade de Saúde açoriana. Perdeu toda a seriedade e confiança da população que tinha conquistado durante o início da pandemia”, afirmou Pedro Neves, porta-voz da estrutura regional do partido, citado em nota de imprensa.

Tiago Lopes surge em segundo lugar na lista que o PS/Açores apresenta às eleições regionais pelo círculo eleitoral da ilha Terceira.

O porta-voz do partido na região considera, ainda, que “a decisão ontem [quarta-feira] tomada por Tiago Lopes, movido por meros interesses eleitorais, é até desrespeitadora para com os reais artistas que promovem a cultura na região, que estão impedidos de realizar eventos”.

A atitude do diretor regional da Saúde, considera Pedro Neves “demonstra também desrespeito para com a população crente, quando não são realizados eventos religiosos, como festas e procissões, e até com as pessoas que perderam entes queridos e não podem realizar velórios ou funerais em circunstâncias normais para honras os falecidos”.