Peter Morgan assegurou aos espectadores de a série “The Crown” que Príncipe André, Harry e Meghan Markle não vão ser retratados na série sobre a vida da rainha Isabel II. Em entrevista à Hollywood Reporter, o criador da série da Netflix explicou que não faz sentido abordar questões modernas na produção e que se sente mais confortável a escrever sobre coisas que aconteceram há, pelo menos, 20 anos.

“Uso a regra dos 20 anos. É tempo e distância suficientes para realmente compreender uma coisa, para compreender o seu papel, a sua posição, a sua relevância”, começou por dizer, acrescentando que, muitas vezes, acontecimentos que parecem cruciais no momento acabam por desaparecer sem que alguém se volte a lembrar deles.

O argumentista britânico esclareceu ainda que não faz sentido falar de eventos mais recentes porque isso tornaria a série “jornalística”. “Não sei onde é que, no esquema, o Príncipe André ou Meghan Markle ou Harry poderiam aparecer”, admitiu, lembrando que já existem “muitos jornalistas a escrever sobre ele”. “Para se ser um dramaturgo, acho que é preciso perspetiva e também permitir que haja oportunidade para usar a metáfora”, afirmou.

“Quando alguma coisa tem possibilidade metafórica, pode tornar-se interessante. É bem possível, por exemplo, contar a história de Harry e Meghan através de analogias e metáforas, se o quisermos fazer. Porque houve muitos exemplos no passado, quer seja a Wallis Simpson e o Eduardo VII ou Diana e o Príncipe Carlos. (…) Houve mulheres que casaram dentro da família real que sentiram que não eram bem vindas e que não conseguiram encaixar-se. Portanto, existem muitas histórias para contar sem contar a história de Harry e Meghan.”

Além disso, os duques de Sussex estão “no meio da sua viagem”, e o argumentista admitiu que não sabe “onde é a sua viagem vai acabar ou como vai acabar”. “Sinto-me muito mais confortável a escrever sobre coisas que aconteceram há pelo menos 20 anos”, concluiu.

Peter Morgan anunciou no início de julho passado que “The Crown” ia acabar na sexta temporada e não na quinta como inicialmente anunciado. Na altura, o criador justificou a decisão pela necessidade de “fazer justiça à riqueza e complexidade da história”. Em entrevista à Hollywood Reporter, o guionista admitiu que tinha pensado em fazer apenas cinco temporadas porque se sentia muito cansado. “A verdade é que as pessoas foram muito solidárias e atenciosas. Foram muito bondosas ao deixar-me fazer apenas cinco temporadas. Foi um ato de generosidade, porque sempre se falou em seis”, afirmou.

A sexta temporada irá passar-se nos anos 2000, mas não se sabe que eventos irá tratar. Mas antes ainda há duas temporadas para assistir: a quarta, com estreia prevista para final deste ano, e uma quinta, ainda sem data de lançamento. A quarta temporada de “The Crown” será a última com Olivia Colman no papel de Isabel II, que será depois substituída por Imelda Shautonna quinta e sexta temporadas. Claire Foy foi a escolhida para fazer de rainha nas primeiras duas temporadas da série.