*Em atualização.

Os serviços do Gmail, Google Drive e Google Meet estão com problemas. Se tentou utilizar um destes softwares online da Google e não conseguiu, ou notou que estão mais lentos, não é o único. Contudo, pode também não estar a ser afetado. Como explica o TechCrunch, e relata o site Down Detector, os países mais afetados são a Holanda, EUA, Japão, Malásia e Austrália.

Alguns utilizadores relatam que não conseguem fazer login nas contas do Gmail, havendo também quem o consiga mas afirmando que não estão a receber emails novos. Além disso, há também problemas em anexar ficheiros a emails ou fazer uploads para o Google Drive.

Os problemas começaram às 4h40 de Lisboa. Como divulgou o mesmo jornal, a Google adianta que já está a investigar o problema. O The Verge avança, entretanto, que os problemas já foram resolvidos “para alguns utilizadores”.