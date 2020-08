A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O compromisso já tinha sido relembrado pelos profissionais de saúde e foi anunciado esta quinta-feira por Marta Temido. O Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças aprovaram o investimento de 26 milhões de euros para reforçar as estruturas de cuidados intensivos em 16 hospitais do país até ao final deste ano. A medida integra o plano dedicado ao reforço e renovação das infraestruturas do setor de Medicina Intensiva, criado para responder ao aumento da pressão criada nos sistemas de saúde pela pandemia de Covid-19.

“Vamos completar o programa de financiamento vertical de aquisição de ventiladores, de 60 milhões de euros, com um programa de 26 milhões de euros para a reinfraestruturação (sic) dos nossos hospitais, para a efetiva rentabilização destes equipamentos, garantindo que tiramos deles todo o proveito“, referiu Marta Temido, que esta quinta-feira acompanhou o primeiro-ministro António Costa na inauguração do novo serviço de internamento do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.

Esta verba integra o que ficou estabelecido no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), aprovado em junho, que prevê mais investimento na Saúde, incluindo nas unidades de cuidados intensivos. O programa será cumprido “até ao final de 2020”, mas a ministra da Saúde avança que “depois terá um complemento em 2021”.

Se há uma lição que hoje queria também levar aqui, além desta partilha, é que a possibilidade é mesmo boa quando se traduz na capacidade de fazermos, para os portugueses, prestação de cuidados de saúde de elevadíssima qualidade, dignidade e responsabilidade”, sublinhou Marta Temido.

Segundo o despacho conjunto do Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde, “a pandemia por COVID -19, declarada pela Organização Mundial de Saúde a 11 de março de 2020, colocou os sistemas de saúde sob grande pressão e as formas mais graves de doença determinaram uma procura exponencial de cuidados de medicina intensiva”. Para responder a este aumento da pressão, o reforço da resposta vai assentar na “ampliação de 16 serviços de medicina intensiva do SNS [Serviço Nacional de Saúde], para que Portugal convirja com a média europeia em termos de camas de cuidados intensivos por 100 000 habitantes”.