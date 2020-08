Depois da Escócia ou da Sérvia, também a Ligue 1 de França de 2020/21 vai arrancar este fim de semana ainda antes da final da Liga dos Campeões que fechará a temporada de 2019/20 – e que por coincidência envolverá uma equipa gaulesa, o PSG. No regresso da pandemia, os calendários nacionais e europeus continuam a chocar em datas e não há propriamente um momento de paragem. Todos os encontros interessam, por uma ou outra razão. Neste particular, o FC Porto também tinha a ganhar na segunda meia-final da Champions. E ganhou mesmo.

Com o triunfo do Bayern frente ao Lyon por 3-0, e depois da vitória do PSG diante do RB Leipzig, ficou confirmado o primeiro encontro decisivo da Champions feito entre equipas que ganharam os respetivos campeonatos 22 anos depois do Juventus-Real Madrid resolvido por Mijatovic em Amesterdão. Com isso, os dragões confirmaram de forma paralela o pote 1 do sorteio da Liga dos Campeões, num “bónus” teórico que terá pela frente.

Pela 1ª vez em 22 anos, teremos uma final de Champions entre 2 campeões nacionais em título ▶ Real Madrid ???????? vs Juventus ???????? – 1997/1998

▶ PSG ???????? VS BAYERN MUNIQUE ???????? – 2019/2020 pic.twitter.com/i7QB8Wq7QT — playmakerstats (@playmaker_PT) August 19, 2020

Assim, e como o vencedor da Liga dos Campeões será sempre uma equipa que estava garantida o primeiro pote, já estão preenchidas sete das oito vagas pelos campeões: Real Madrid (Espanha), Juventus (Itália), Liverpool (Inglaterra), Bayern (Alemanha), PSG (França), Zenit (Rússia) e FC Porto. O outro lugar será para Sevilha ou Inter, o vencedor da Liga Europa, sendo que ambos têm entrada garantida nos grupos da Liga milionária.

With Bayern and PSG both reaching the Champions League final, FC Porto will officially be in Pot 1. pic.twitter.com/MwXPtu3itj — Liga NOS (EN) (@LigaPTinEN) August 19, 2020

Também o pote 2, que terá os adversários mais diretos do conjunto de Sérgio Conceição, apresenta um cenário quase definido com sete das oito equipas conhecidas: Manchester City, Manchester United, Chelsea (Inglaterra), Barcelona, Atl. Madrid (Espanha), B. Dortmund (Alemanha) e Shakhar Donetsk (Ucrânia). O último posto também dependerá do desfecho da Liga Europa, tendo além de Sevilha e Inter o Ajax como aspirantes.

With Lyon eliminated, @gnkdinamo is now seeded in the Champions League play-off round, @AFCAjax is promoted to the group stage, @slaviaofficial and @olympiacosfc promoted to CL play-offs, and @FCPorto promoted to Pot 1 in the group stage.#UCL — Tomislav Globan (@tgloban) August 19, 2020

Nos restantes grupos, ainda muito desfalcados tendo em conta as pré-eliminatórias e o playoff de acesso, há apenas a certeza que Lazio (Itália) e RB Leipzig (Alemanha) ficarão no grupo 3, ao passo que Basaksehir (Turquia) e Rennes (França) não passarão do último grupo. Atalanta (Itália), Lokomotiv Moscovo (Rússia), Marselha (França), B. Mönchengladbach (Alemanha) e Cercle Brugge (Bélgica) ficarão sempre entre os potes 3 e 4.