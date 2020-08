O líder da oposição russa e ativista anti-corrupção Alexei Navalny foi internado de urgência numa unidade hospitalar em Omsk, na Sibéria, depois de se ter sentido mal durante um voo. Os médicos acreditam que o político de 44 anos poderá ter sido envenenado, revelou a sua porta-voz, Kira Yarmysh, esta quinta-feira. De acordo com a agência de notícias Tass, Navalny está em estado crítico.

Alexei Navalny sentiu-se mal durante um voo de Tomsk, também na Sibéria, para Moscovo, durante a manhã desta quinta-feira. Kira Yarmysh contou à rádio Echo Moskvy que o político começou a suar e que lhe pediu para falar com ele, para que “pudesse focar-se no som de uma voz”. Navalny acabou por perder a consciência na casa de banho e o avião teve de fazer uma aterragem de urgência em Omsk, onde o ativista foi imediatamente transportado para o hospital local.

“Suspeitamos que o Alexei foi envenenado com alguma coisa que foi misturada com o seu chá. Foi a única coisa que ele bebeu de manhã”, afirmou a porta-voz, acrescentando que os médicos afirmaram que “o agente tóxico foi absorvido rapidamente através de uma bebida quente”. “O Alexei está neste momento inconsciente”, disse ainda Yarmysh, informando posteriormente, via Twitter, que o político se encontra internado nos cuidados intensivos e que está ligado a um ventilador.

A polícia foi, entretanto, chamada.

Navalny viajou até à Sibéria para apoiar vários candidatos às eleições locais, que decorrem no próximo mês de setembro, refere o The Guardian.

Um dos mais conhecidos membros da oposição russa, Alexei Navalny tentou candidatar-se à Presidência russa em 2018, mas foi proibido de concorrer. A luta contra a contra a corrupção na Rússia tornou-o, e aos seus apoiantes e familiares, um alvo recorrente.

No ano passado, foi levado às pressas da prisão onde cumpria pena após uma prisão administrativa para um hospital devido a uma alegada tentativa de envenenamento. A versão oficial foi, no entanto, de que o ativista teve um grave ataque alérgico. Foi enviado de volta para a prisão no dia seguinte. Este não foi o primeiro ataque que Navalny terá sofrido. Em 2017, foi pulverizado nos olhos com um desinfetante quando deixava o seu escritório.