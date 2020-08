O Benfica não perdoa Rui Pinto e exige saber em que ponto se encontra o processo no qual o hacker responsável pelo ‘Football Leaks’ é investigado por alegado envolvimento no roubo dos emails do clube da Luz. Segundo o jornal Correio da Manhã, o Benfica questiona a suspensão provisória do processo.

A cooperação de Rui Pinto com as autoridades portuguesas valeu-lhe a libertação imediata, assim como a suspensão provisória de cinco processos, depois de ter estado em prisão domiciliária.

O alegado hacker é o criador da plataforma “Football Leaks” e também é responsável pelos “Luanda Leaks”. Agora, os advogados da SAD do Benfica contestam a suspensão do processo onde o hacker é investigado por alegado roubo de emails ao clube dos encarnados.Advogados da SAD encarnada contestam suspensão do processo.