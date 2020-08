A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O Partido Comunista Português (PCP) está a colocar entraves a que os concertos da Festa do Avante decorram apenas com lugares sentados na plateia, conforme a DGS está a recomendar no decurso das negociações para a realização daquele evento político-cultural agendado para 4, 5 e 6 de setembro.

A notícia é da SIC Notícias, que cita fonte diretamente envolvida no processo para dizer que o PCP tem resistido à medida de os concertos terem apenas lugares sentados. De acordo com aquele canal, o PCP tem defendido que o público poderá salvaguardar o distanciamento físico durante os concertos mesmo que esteja de pé.

A SIC Notícias refere ainda que a DGS deverá aceitar a lotação máxima definida pelo PCP para a Festa do Avante, fixada nos 33 mil. Nas negociações entre a DGS e o PCP, os comunistas terão dito que nas edições anteriores não terão estado mais de 23 mil pessoas em simultâneo no recinto da Festa do Avante, que se realiza na Quinta da Atalaia, no Seixal. Porém, o PCP por norma não divulga quantos bilhetes (as Entradas Permanentes, EPs) vende a cada ano.

O Observador contactou telefonicamente o Gabinete de Imprensa do PCP no sentido de obter uma reação à notícia da SIC Notícias. A pedido do mesmo, foram enviadas perguntas que, até agora, não tiveram resposta.