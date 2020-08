Miguel Oliveira e Pol Espargaró foram ouvidos esta quinta-feira pelos comissários da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), ainda a propósito do acidente que levou à desistência de ambos no Grande Prémio da Áustria. No final, a decisão foi salomónica: ao contrário do que aconteceu com Johann Zarco, que foi punido pelo choque com Franco Morbidelli no último domingo, não houve qualquer castigo e ficou apenas a recomendação para que todos os pilotos respeitem as trajetórias. Entre companheiros da KTM, o despique ainda continuava aceso.

Quando parecia que o português tinha colocado uma pedra nos comentários sobre o sucedido, o espanhol reagiu às palavras mais duras de Oliveira em entrevista ao Canal+, quando colocou em causa a inteligência emocional de Pol Espargaró em prova e a falta de frieza em corrida em momentos como aqueles que levaram à saída de pista. Esse duelo particular ficou e acabou por marcar as duas sessões iniciais dos treinos livres do Grande Prémio da Estíria, que voltou a demonstrar o bom momento da KTM na equipa de fábrica e na satélite, a Tech3.

Na primeira sessão, o Falcão de Almada abriu as asas para ser um dos cinco pilotos a rodar em 1.23, acabando com o terceiro melhor tempo da manhã (1.23,898) apenas atrás das Ducati de Jack Miller (1.23,859) e Andrea Dovizioso (1.23,863) – que curiosamente ganhou a primeira corrida do ano na Áustria depois de ter assumido que vai deixar a equipa no final da temporada. Entre as restantes KTM em pista, Brad Binder fez a sétima melhor marca (1.24,251); o companheiro de Oliveira na Tech3, Iker Lecuona, terminou em oitavo (1.24,301); e Espargaró, o outro piloto da equipa de fábrica, não foi além do 11.º registo (1.24,397). Pouco depois, o cenário mudaria.

Pol Espargaró, que no próximo ano irá reforçar a Honda (o que permite que o português suba para a equipa de fábrica, ao lado de Brad Binder), conseguiu na segunda sessão uma volta canhão de 1.23,683, ficando assim com o melhor tempo do dia inicial de treinos livres à frente de Miller, Dovizioso e Miguel Oliveira, que não melhoraram o registo inicial. Também Brad Binder e Iker Lecuona mantiveram os tempos de referência, baixando assim para o décimo e para o 11.º lugares dos treinos livres, ultrapassados por Maverick Viñales e Álex Rins.

Este sábado haverá a terceiro e a quarta sessões de treinos livres, seguindo-se a qualificação para a corrida a partir das 13h10. O Grande Prémio da Estíria será a quinta prova do Mundial de 2020, onde Miguel Oliveira alternou entre o melhor (sexto na Rep. Checa, oitavo em Espanha) e o pior (desistências na Andaluzia e agora na Áustria). O Falcão ocupa nesta altura o 14.º lugar da classificação geral com 18 pontos, a dez de Johann Zarco, o último piloto dentro do top 10 desejado pelo português nas melhores expetativas antes do arranque do ano.