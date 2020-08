▲João Sousa, que continua sem conseguir ganhar qualquer encontro a nível ATP em 2020, vai permanecer na 'bolha' criada em Flushing Meadows, onde vai disputar o US Open, o segundo Grand Slam do ano, entre 31 de agosto e 13 de setembro, juntamente com o compatriota Pedro Sousa, 110.º do circuito.

Caroline Blumberg/EPA